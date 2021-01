Serie C-Girone C: la Ternana continua a vincere, battuto anche il Monopoli. Risultati e classifica (Di domenica 10 gennaio 2021) La squadra di Lucarelli non si ferma più.L'incontro valido per la 18^ giornata del Girone C di Serie C tra Ternana e Monopoli è terminato 2-1 per i padroni di casa. Le Fere, allo stadio "Liberato Liberati", continuano la loro corsa in vetta alla classifica grazie alle reti messe a segno da Vantaggiato su calcio di rigore (10') e da Defendi. Il club pugliese, al minuto 44 del primo tempo, ha provato a riaprire la gara con il gol di Starita, ma gli umbri non si sono arresi e hanno guadagnato i tre punti.Serie C, Girone C: il Bari inciampa sulla Turris, interrotto il match del Catanzaro. Risultati e classificaclassificaTernana 43*Bari 35*Avellino 28*Teramo 28*Catanzaro 27**Catania ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) La squadra di Lucarelli non si ferma più.L'incontro valido per la 18^ giornata delC diC traè terminato 2-1 per i padroni di casa. Le Fere, allo stadio "Liberato Liberati",no la loro corsa in vetta allagrazie alle reti messe a segno da Vantaggiato su calcio di rigore (10') e da Defendi. Il club pugliese, al minuto 44 del primo tempo, ha provato a riaprire la gara con il gol di Starita, ma gli umbri non si sono arresi e hanno guadagnato i tre punti.C,C: il Bari inciampa sulla Turris, interrotto il match del Catanzaro.43*Bari 35*Avellino 28*Teramo 28*Catanzaro 27**Catania ...

AntoVitiello : #Milan a quota 40 punti dopo 17 giornate, i rossoneri hanno fatto meglio solo nella stagione 2003/04 (42). Il Milan… - ftg_soccer : GOAL! Modena in Italy Serie C: Girone B Legnago Salus 0-1 Modena GOAL! Fiorentina in Italy Serie A Fiorentina 1-0 Cagliari - sportface2016 : #SerieC Il #Modena vola in testa al girone B: una magia di #Sodinha stende il #Legnago - sportface2016 : #SerieC La #Ternana batte 2-1 il #Monopoli e allunga in testa al girone C - ftg_soccer : GOAL! Modena in Italy Serie C: Girone B Legnago Salus 0-1 Modena More live scores: -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Serie D oggi in campo dalle 14,30 segui la diretta live Tuttocampo Serie C 2020/2021, girone C: vince la Ternana 2-1, il Monopoli sbaglia due rigori

Serie C 2020/2021, diciottesima giornata girone C: la Ternana allunga in testa alla classifica battendo 2-1 il Monopoli che sbaglia due rigori ...

19:35 Serie C/C: la classifica dopo la 18^ giornata

Per leggere la classifica del campionato di Serie C girone C, dopo la 18^ giornata, CLICCA QUI.

Serie C 2020/2021, diciottesima giornata girone C: la Ternana allunga in testa alla classifica battendo 2-1 il Monopoli che sbaglia due rigori ...Per leggere la classifica del campionato di Serie C girone C, dopo la 18^ giornata, CLICCA QUI.