Scuole chiuse lunedì a Buccino, Palomonte e in altri comuni (Di domenica 10 gennaio 2021) di Monica De Santis Ad un giorno dalla riapertura parziale delle Scuole, nidi, materne e prima e seconda elementare, a Salerno e provincia si torna a discutere se riaprire oppure no gli istituti scolastici. Nel pomeriggio di ieri i sindaci della provincia, o comunque una buona parte di loro si sono incontrati in video conferenza per cercare di adottare una strategia comune da applicare su tutto il territorio salernitano. Nel corso dell’incontro si è stabilito che la dove i casi di contagio sono molto alti è preferibile rinviare per una settimana la riapertura delle Scuole in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione epidemiologica. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 gennaio 2021) di Monica De Santis Ad un giorno dalla riapertura parziale delle, nidi, materne e prima e seconda elementare, a Salerno e provincia si torna a discutere se riaprire oppure no gli istituti scolastici. Nel pomeriggio di ieri i sindaci della provincia, o comunque una buona parte di loro si sono incontrati in video conferenza per cercare di adottare una strategia comune da applicare su tutto il territorio salernitano. Nel corso dell’incontro si è stabilito che la dove i casi di contagio sono molto alti è preferibile rinviare per una settimana la riapertura dellein attesa di avere un quadro più chiaro della situazione epidemiologica. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

sole24ore : Perché non ci sono dati scientifici per decidere se tenere chiuse o aperte le scuole? - Corriere : Azzolina: «Gli studenti senza scuola? Ma per i governatori possono bere aperitivi al bar» - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - Giancarlonegri5 : @Corriere È anche colpa del Covid ma anche perché sono perennemente annoiati. Le scuole chiuse, bisogna responsabil… - Patty66509580 : Quindi non è colpa della #Azzolina se le scuole sono chiuse ! Scuola, 160mila firme contro la riapertura delle supe… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuole chiuse per il coronavirus, Azzolina: per le Regioni possono andare a fare l’aperitivo ma non entrare... Corriere della Sera L’OMS sbaglia: un metro di distanziamento sociale non basta a fermare il Covid

Purtroppo questo è anche confermato dall’osservazione empirica di come l’epidemia si diffonda lo stesso anche all’interno di scuole, ristoranti e bar dove ... non frequentare ambienti chiusi e/o mal ...

Azzolina: ‘Perche’ l’aperitivo si’ e a scuola no?’

Azzolina: ‘Perche’ l’aperitivo si’ e a scuola no?’ “Rispetto alle superiori, il governo ha fatto tutto quello che poteva e gli impegni li ha mantenuti grazie anche al ...

Purtroppo questo è anche confermato dall’osservazione empirica di come l’epidemia si diffonda lo stesso anche all’interno di scuole, ristoranti e bar dove ... non frequentare ambienti chiusi e/o mal ...Azzolina: ‘Perche’ l’aperitivo si’ e a scuola no?’ “Rispetto alle superiori, il governo ha fatto tutto quello che poteva e gli impegni li ha mantenuti grazie anche al ...