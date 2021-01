Recovery: Gelmini, 'piano e ristori appesi a destino Conte, maggioranza irresponsabile' (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La misura dell'irresponsabilità della maggioranza giallorossa è rappresentata anche da una legge di bilancio - approvata dal Parlamento in extremis, il 30 dicembre scorso - appesa a un filo a causa della crisi di governo in atto da settimane". Lo dice Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "La manovra, infatti, non può dispiegare i suoi pur parziali effetti se non verranno emanati ben 176 decreti attuativi. Una cifra monstre che fotografa alla perfezione la difficoltà a legiferare che sta incontrando questo esecutivo. "E ovviamente con la verifica di maggioranza fiume tutto, al momento, è fermo. Una politica forte può arginare la burocrazia, ma se chi governa è debole diventa ostaggio dei funzionari e dei Ministeri. Per di più, se la situazione precipitasse, con la caduta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La misura dell'irresponsabilità dellagiallorossa è rappresentata anche da una legge di bilancio - approvata dal Parlamento in extremis, il 30 dicembre scorso - appesa a un filo a causa della crisi di governo in atto da settimane". Lo dice Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "La manovra, infatti, non può dispiegare i suoi pur parziali effetti se non verranno emanati ben 176 decreti attuativi. Una cifra monstre che fotografa alla perfezione la difficoltà a legiferare che sta incontrando questo esecutivo. "E ovviamente con la verifica difiume tutto, al momento, è fermo. Una politica forte può arginare la burocrazia, ma se chi governa è debole diventa ostaggio dei funzionari e dei Ministeri. Per di più, se la situazione precipitasse, con la caduta ...

PoliticaNewsNow : Recovery, Gelmini: 'Lavoro femminile e natalità per far ripartire Pil' - ilmetropolitan : #Recovery. Mariastella Gelmini: Per FI #giovani al centro, #formazione e #lavorocruciali - Daviderel4 : RT @serebellardinel: Dopo #Reportrai,@forza_italia annuncia anche che è pronta a dare una mano sui 209 MILIARDI del #RecoveryFund! E di qu… - mariagrazialeg2 : RT @serebellardinel: Dopo #Reportrai,@forza_italia annuncia anche che è pronta a dare una mano sui 209 MILIARDI del #RecoveryFund! E di qu… - Danae0308 : RT @serebellardinel: Dopo #Reportrai,@forza_italia annuncia anche che è pronta a dare una mano sui 209 MILIARDI del #RecoveryFund! E di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Gelmini Recovery: Gelmini, 'piano e ristori appesi a destino Conte, maggioranza irresponsabile' SardiniaPost Recovery: Gelmini, ‘piano e ristori appesi a destino Conte, maggioranza irresponsabile’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La misura dell’irresponsabilità della maggioranza giallorossa è rappresentata anche da una legge di bilancio – approvata dal Parlamento in extremis, il 30 dicembre scorso ...

Recovery Plan, le idee di Renzi sull’università sono dannose e pericolose. Ecco perché

"... si sa, per Renzi il lavoro a tempo indeterminato e la protezione dal licenziamento sono relitti novecenteschi" ...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La misura dell’irresponsabilità della maggioranza giallorossa è rappresentata anche da una legge di bilancio – approvata dal Parlamento in extremis, il 30 dicembre scorso ..."... si sa, per Renzi il lavoro a tempo indeterminato e la protezione dal licenziamento sono relitti novecenteschi" ...