Ravenna-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021

Consar Ravenna-Sir Safety Conad Perugia sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la settima giornata di ritorno di Superlega 2020/2021. La capolista Perugia cercherà di tenere a distanza Civitanova e per farlo ha bisogno dei tre punti contro Ravenna, terzultima in classifica. L'appuntamento è per domenica 10 gennaio alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta streaming a pagamento Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla.

