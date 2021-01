Pirlo fa rotta su San Siro: 'Juve pronta per l'Inter' (Di lunedì 11 gennaio 2021) TORINO - Una Juve più forte delle assenze (out Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt a causa del Covid ) e dei contrattempi (oggi usciti per infortunio nel primo tempo McKennie e Dybala) quella a cui Andrea ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 gennaio 2021) TORINO - Unapiù forte delle assenze (out Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt a causa del Covid ) e dei contrattempi (oggi usciti per infortunio nel primo tempo McKennie e Dybala) quella a cui Andrea ...

salvione : Pirlo fa rotta su San Siro: 'Juve pronta per l'Inter' - infoitsport : Pirlo fa rotta su San Siro: 'Juve pronta per l'Inter' - UgoBaroni : RT @CorSport: #Pirlo fa rotta su #SanSiro: '#Juve pronta per l'#Inter' ????? - zazoomblog : Pirlo fa rotta su San Siro: Juve pronta per lInter - #Pirlo #rotta #Siro: #pronta #lInter - ninoBertolino : RT @CorSport: #Pirlo fa rotta su #SanSiro: '#Juve pronta per l'#Inter' ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo rotta Pirlo fa rotta su San Siro: "Juve pronta per l'Inter" Corriere dello Sport.it A MENTE FREDDA - Pirlolandia può aspettare. Risalita da vecchia Juve. Danilo intoccabile. Messaggio Kulusevski

"Abbiamo sofferto, gestendo male e con sufficienza il vantaggio. Il dna bianconero però non deve mai mancare. Ci sono gare che devi vincere anche se giochi male, dimostrando voglia ...

Calciomercato Juventus, sorpresa in attacco: l’indizio dei bookmaker

Calciomercato Juventus, sorpresa in attacco: l'indizio dei bookmaker. Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Pirlo il vice di Morata.

"Abbiamo sofferto, gestendo male e con sufficienza il vantaggio. Il dna bianconero però non deve mai mancare. Ci sono gare che devi vincere anche se giochi male, dimostrando voglia ...Calciomercato Juventus, sorpresa in attacco: l'indizio dei bookmaker. Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Pirlo il vice di Morata.