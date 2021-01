Piano Marshall per la democrazia. Così la Germania punta su Usa e Biden (Di domenica 10 gennaio 2021) Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, insieme presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e alla cancelliera Angela Merkel, ha puntato il dito contro il presidente Usa uscente Donald Trump ritenendolo in parte responsabile di quanto accaduto a Capitol Hill il 6 gennaio scorso. “Trump e i suoi sostenitori dovrebbero finalmente accettare la decisione degli elettori americani e smettere di calpestare la democrazia”, ha twittato quel giorno Maas, accusando inoltre il presidente Usa di pronunciare “parole sordide” che possono trasformarsi “in azioni violente”, come accaduto all’interno del Campidoglio di Washington e anche sui gradini del Reichstag, in Germania, con Adolf Hitler. ACHTUNG! Maas nei giorni successivi all’attacco ha lanciato una serie di moniti sulla scia delle parole del presidente eletto Joe Biden, che ... Leggi su formiche (Di domenica 10 gennaio 2021) Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, insieme presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e alla cancelliera Angela Merkel, hato il dito contro il presidente Usa uscente Donald Trump ritenendolo in parte responsabile di quanto accaduto a Capitol Hill il 6 gennaio scorso. “Trump e i suoi sostenitori dovrebbero finalmente accettare la decisione degli elettori americani e smettere di calpestare la”, ha twittato quel giorno Maas, accusando inoltre il presidente Usa di pronunciare “parole sordide” che possono trasformarsi “in azioni violente”, come accaduto all’interno del Campidoglio di Washington e anche sui gradini del Reichstag, in, con Adolf Hitler. ACHTUNG! Maas nei giorni successivi all’attacco ha lanciato una serie di moniti sulla scia delle parole del presidente eletto Joe, che ...

berlusconi : Grazie all’Europa, disporremo di 209 miliardi: siamo di fronte al Piano Marshall del XXI secolo. Non è dato sapere… - Bu39159456 : @condaghe @AlvisiConci Se parla della politica estera italiana beh si un pochino sudditi di usa lo siamo, ma mi sem… - formichenews : Piano Marshall per la democrazia. Così la Germania punta su Usa e Biden Così si ricuce la frattura fra Washington… - BiblioG_Bianco : Per fruire pienamente e il prima possibile di tutta l’emeroteca digitale e fare ad esempio una ricerca sul Piano Ma… - RaffaRa06692253 : RT @FaustoDeMaria: Dopoguerra ci fu Piano Marshall per riprendere economia italiana e quell’occasione fu sfruttata bene con Governo De Gasp… -