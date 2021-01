Parma Lazio 0-0 LIVE | ammonito Busi

(Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 9? Occasione Sohm – Bella azione del. Un rimpallo favorisce Sohm che conclude dall’interno dell’area ma calcia alto. 16? Occasione Caicedo – Lacon tre passaggi arriva in area di rigore. Immobile serve Caicedo che controlla e calcia, sfiorando la rete. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - pasqualinipatri : 17° SERIE A | PARMA-LAZIO 0-0 - sitemeujornal : Como assistir Parma x Lazio Futebol AO VIVO Esporte Interativo – Campeonato Italiano 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Lazio

Si gioca Udinese-Napoli, gara valida per la 17/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 10 gennaio 2021 alle ore 15:00.21'pt Compatto il Parma di D'Aversa: non concede spazi la formazione emiliana, che cerca poi la velocità di Gervinho. La Lazio non riesce a far girare il pallone con velocità in questo momento della ...