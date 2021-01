Ora la disoccupazione è in calo ma è solo un trucco In primavera esploderà la bomba sociale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen – Diminuisce la, cresce l’occupazione. Questi i segnali registrati dall’Istat dal mercato del lavoro nel mese di novembre. Due dati che potrebbero instillare ottimismo sul fatto che la crisi da confinamento “pandemico” sia in via di risoluzione. Non è però tutto oro quel che luccica.: numeri falsati dal blocco dei licenziamenti Il tasso dicala all’8,9%, 0,6 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente. Il minimo (tolti i mesi di di lockdown, in cui era calato a poco sopra il 7: stime però inficiate dalle chiusure imposte) da oltre cinque anni. Fanno quasi 70mila lavoratori in meno in cerca di occupazione. Tutto bene quindi? Non necessariamente. Per due motivi. Il primo è il blocco dei licenziamenti, che la finanziaria ha di recente prorogato fino al 31 marzo 2021. ...