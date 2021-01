Milan, Saelemaekers: “Ho avuto qualche problema fisico, ma in Italia…” (Di domenica 10 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato dei suoi problemi fisici da quando è in Italia Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Alexis, esterno del, ha parlato dei suoi problemi fisici da quando è in Italia Pianeta

AntoVitiello : Assenti #Milan per #MilanJuve #Ibrahimovic #Bennacer #Gabbia #Saelemaekers #Tonali (squalifica) #Krunic (covid) #Rebic (covid) - VIRGINRINGO : Ca**o i gufetti di @SkySport li potete mettere nel presepe vuoto!! #Adani ????vede solo un grande @bncalcio (gioca be… - capuanogio : Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A ce… - fabioooo94 : RT @MilanInter241: #Ibrahimovic, #Diaz, #Tonali e #Saelemaekers saranno recuperati per la sfida al Cagliari. Bennacer punta l'Atalanta. Si… - PianetaMilan : .@acmilan, #Saelemaekers: 'Ho avuto qualche problema fisico, ma in Italia...' - #ACMilan #Milan #SempreMilan -