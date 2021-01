Milan, addio Kone: va al Borussia Monchengladbach (Di domenica 10 gennaio 2021) Sembra che nelle ultime ore qualcosa si sia sbloccato. Kouadio Kone sta per lasciare Tolosa per trasferirsi in Bundesliga. Sfuma così un obiettivo di mercato del Milan. Giungono dalla Francia… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Sembra che nelle ultime ore qualcosa si sia sbloccato. Kouadiosta per lasciare Tolosa per trasferirsi in Bundesliga. Sfuma così un obiettivo di mercato del. Giungono dalla Francia… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Eichiki_Onizuka : Il problema non è il Milan a 3 punti e la juve che se vince e inizia a girare addio scudetto! - brema82 : @vanellopeb essendo Gigio ventunenne, non vedrei senso in un suo addio. Ricordo che, un paio di anni fa, Casillas… - MilanPress_it : #Locatelli e l'addio al #Milan, parla l'agente ??????? - ilrossoeilnero2 : @AMinonna @GIOVANNIPOLLIN2 @AndreaLongoni5 Rigore contro il milan a udine: romagnoli prende prima la palla poi il g… - EuropaCalcio : Il mio punto sul #mercato di #Juventus, #Milan e #Inter ai microfoni di @90min_Football -

Ultime Notizie dalla rete : Milan addio Milan, addio Kone: va al Borussia Monchengladbach MeteoWeek Milan, addio Kone: va al Borussia Monchengladbach

Kouadio Kone, a lungo nei radar del Milan, starebbe per lasciare il Tolosa per accettare l'offerta del Borussia Monchengladbach.

Boldi e l'addio alla Filmauro: "De Laurentiis metteva becco su tutto, era ingombrante"

Massimo Boldi raccontò della fine del suo sodalizio artistico con Christian De Sica attaccando De Laurentiis: 'Decideva tutto lui'.

Kouadio Kone, a lungo nei radar del Milan, starebbe per lasciare il Tolosa per accettare l'offerta del Borussia Monchengladbach.Massimo Boldi raccontò della fine del suo sodalizio artistico con Christian De Sica attaccando De Laurentiis: 'Decideva tutto lui'.