LIVE Fognini-Chardy 6-7 7-6 0-3, ATP Antalya in DIRETTA: break immediato del francese! (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buona prima del francese. 1-3 L’azzurro vince il turno di servizio per provare a risalire. 40-30 Si ferma sul nastro il diritto dell’azzurro in ritardo in uscita dal servizio. 40-15 Buona risposta di diritto del francese. 40-0 Tre palle per risalire nel set: chance per l’azzurro. 15-0 Buona prima di Fognini che muove l’avversario inducendolo all’errore. 0-3 MALE Fognini! Chardy conferma il break e prova a scappare via. 40-30 CHE PUNTO DI Chardy! Diritto lungolinea del francese. 30-30 Lento negli spostamenti il ligure: tanti alti e bassi anche in questo set. 15-15 Attento con il diritto in controbalzo del francese. 0-15 Buona risposta di rovescio dell’azzurro. 0-2 break Chardy! Resa a zero ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Buona prima del francese. 1-3 L’azzurro vince il turno di servizio per provare a risalire. 40-30 Si ferma sul nastro il diritto dell’azzurro in ritardo in uscita dal servizio. 40-15 Buona risposta di diritto del francese. 40-0 Tre palle per risalire nel set: chance per l’azzurro. 15-0 Buona prima diche muove l’avversario inducendolo all’errore. 0-3 MALEconferma ile prova a scappare via. 40-30 CHE PUNTO DI! Diritto lungolinea del francese. 30-30 Lento negli spostamenti il ligure: tanti alti e bassi anche in questo set. 15-15 Attento con il diritto in controbalzo del francese. 0-15 Buona risposta di rovescio dell’azzurro. 0-2! Resa a zero ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 6-7 6-5 ATP Antalya in DIRETTA: il ligure prolunga il match e si assicura il tie-break! -… - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 6-7 4-5 ATP Antalya in DIRETTA: altro break del francese che serve per il match! - #Fognini-Ch… - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 5-6 ATP Antalya in DIRETTA: l’azzurro recupera e serve per restare nel set - #Fognini-Chardy… - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 3-4 ATP Antalya in DIRETTA: controbreak dell’azzurro! - #Fognini-Chardy #Antalya #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 0-0 ATP Antalya in DIRETTA: in palio i quarti di finale in Turchia! - #Fognini-Chardy #Antalya… -