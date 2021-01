La lotta al virus in Europa. La Merkel: 'Il peggio deve ancora arrivare' (Di domenica 10 gennaio 2021) In Germania superata la soglia dei 40mila decessi. In Gran Bretagna i contagi rallentano ma la pressione negli ospedali resta forte. E la Spagna deve combattere anche con la peggior tempesta di neve ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 gennaio 2021) In Germania superata la soglia dei 40mila decessi. In Gran Bretagna i contagi rallentano ma la pressione negli ospedali resta forte. E la Spagnacombattere anche con lar tempesta di neve ...

Dome689 : RT @TgLa7: La lotta al #virus in Europa. La #Merkel: 'Il peggio deve ancora arrivare' - TgLa7 : La lotta al #virus in Europa. La #Merkel: 'Il peggio deve ancora arrivare' - PalazzoAntonio : Prima avevo qualche dubbio adesso non più: La lotta contro il virus si è trasformata in una lotta ideologica contro… - CarlaGhizzani : RT @PalazzoAntonio: Adesso hanno vietato anche l'asporto per ristoratori dopo le 18 con cui incassavano pochi euro per le spese. Della ser… - PalazzoAntonio : Adesso hanno vietato anche l'asporto per ristoratori dopo le 18 con cui incassavano pochi euro per le spese. Della… -

Ultime Notizie dalla rete : lotta virus La lotta al virus in Europa. La Merkel: 'Il peggio deve ancora arrivare' TG La7 Coronavirus, Vaccini, cambiano le regole più dosi alle regioni virtuose

Le prime dosi di Moderna saranno distribuite non solo in base alla popolazione over 80 ma premiando chi ha già esaurito le scorte. La protesta di De Luca. Arcuri, tutti vaccinati entro l’aututnno. Ma ...

Non basta la grinta, l’Old Wild West finisce ancora ko

UDINE. Lotta, lotta, lotta, difende forte a perde Udine. Al supplementare contro Orzinuovi e dopo aver sbagliato il canestro della vittoria allo scadere. Peccato, ma Johnson in questa squadra per come ...

Le prime dosi di Moderna saranno distribuite non solo in base alla popolazione over 80 ma premiando chi ha già esaurito le scorte. La protesta di De Luca. Arcuri, tutti vaccinati entro l’aututnno. Ma ...UDINE. Lotta, lotta, lotta, difende forte a perde Udine. Al supplementare contro Orzinuovi e dopo aver sbagliato il canestro della vittoria allo scadere. Peccato, ma Johnson in questa squadra per come ...