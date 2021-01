Juventus-Sassuolo, De Zerbi: “C’erano i presupposti per vincere, dovevamo essere cattivi. Scudetto? Il Milan mi convince ma…” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Finisce 3-1 il match tra Juventus e Sassuolo.Al termine del match dell'Allianz Stadium, l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato così, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Juventus, nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della squadra neroverde."Non ci deve più bastare la prestazione. Marchiamo a zona ed il primo uomo deve prendere posizione sul primo palo, l'avrebbe intercettata Chiriches quella palla di Frabotta e probabilmente per la stanchezza non ci è arrivato. Ad un certo punto del secondo tempo volevo vincere la partita, potevamo essere più cattivi per trovare la porta e non lo abbiamo fatto e così la Juventus ti può punire da un momento all'altro. Questo è ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Finisce 3-1 il match tra.Al termine del match dell'Allianz Stadium, l'allenatore del, Roberto De, ha parlato così, dopo la sconfitta per 3-1 contro la, nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della squadra neroverde."Non ci deve più bastare la prestazione. Marchiamo a zona ed il primo uomo deve prendere posizione sul primo palo, l'avrebbe intercettata Chiriches quella palla di Frabotta e probabilmente per la stanchezza non ci è arrivato. Ad un certo punto del secondo tempo volevola partita, potevamopiùper trovare la porta e non lo abbiamo fatto e così lati può punire da un momento all'altro. Questo è ...

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - ZZiliani : Nel regolamento-bis FJGC-AJA per le partite della Juventus ci dev’essere scritto che #Bentancur ha licenza di picch… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - zazoomblog : Juventus-Sassuolo 3-1 non si ferma la Signora: Ramsey e Ronaldo stendono i neroverdi - #Juventus-Sassuolo #ferma… - zazoomblog : Juventus Sassuolo Pirlo: “Troppi errori. Ecco come stanno Dybala e McKennie” - #Juventus #Sassuolo #Pirlo: #“Tropp… -