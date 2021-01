Juve-Sassuolo 1-1 | Cronaca live | Defrel gela i bianconeri al 58? (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo un primo tempo assurdo (infortuni a McKennie, Dybala e Chiesa) è Danilo a sbloccare il match al 50?. Risponde subito Defrel. Qui formazioni, Cronaca live, precedenti, consigli per il… L'articolo Juve-Sassuolo 1-1 Cronaca live Defrel gela i bianconeri al 58? proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo un primo tempo assurdo (infortuni a McKennie, Dybala e Chiesa) è Danilo a sbloccare il match al 50?. Risponde subito. Qui formazioni,, precedenti, consigli per il… L'articolo1-1al 58? proviene da Meteoweek.com.

juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - juventusfc : #JuveSassuolo, did you know? ?? Quello che c'è da sapere sulla gara di questa sera! ???? - juventusfc : Scegliete il vostro preferito. #JuveSassuolo, ??5??Goals ? - rickembecker : Comunque una cosa è certa: l'Inter a sta Juve un gol lo fa al 100%. Pure in 11 contro 10 poi, a centrocampo gira me… - Hermie_Berries : Sassuolo ti pop juve pelu 1 man down -