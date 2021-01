Fiorentina-Cagliari 1-0 | Commisso | “Vittoria importante | complimenti anche a Prandelli”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 gennaio 2021) “Una, non solo per i 3 punti, maper la voglia che i nostri ragazzi hanno messo in campo. Sono contento per i nostri tifosi e ci tengo a complimentarmicon Mister”. Così Rocco, presidente della, si complimenta con la squadra per il successo contro il. “Ora testa a mercoledì e alla Coppa Italia. Un graziealle ragazze che hanno lottato, ma che purtroppo non sono riuscite a portare a casa la Supercoppa”, le sue parole al sito ufficiale della società. SportFace.