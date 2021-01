Donne nella storia. Lidia Menapace, la pacifista rivoluzionaria (Di domenica 10 gennaio 2021) Avevo circa 15 anni, e frequentavo da pochi mesi un collettivo femminista, quando ho conosciuto Lidia Menapace, partigiana, femminista e pacifista che è morta per Covid a 96 anni lo scorso 7 dicembre. Lidia era di passaggio nella mia città per un’iniziativa politica, allora le andai vicino e chiesi a bruciapelo: «Come faccio a diventare una donna libera?». Lidia rise era assai ridanciana, e avrei imparato poi, nei lunghi anni in cui ci saremmo frequentate, che dopo pranzo aggiungeva sempre una goccia di grappa nel caffè – e rispose: «Tu non lamentarti, non lamentarti mai». Un battesimo del fuoco. Lidia Menapace aveva traversato due secoli, era nata a Novara nel 1924 e da giovanissima era diventata staffetta partigiana nella formazione ... Leggi su iodonna (Di domenica 10 gennaio 2021) Avevo circa 15 anni, e frequentavo da pochi mesi un collettivo femminista, quando ho conosciuto, partigiana, femminista eche è morta per Covid a 96 anni lo scorso 7 dicembre.era di passaggiomia città per un’iniziativa politica, allora le andai vicino e chiesi a bruciapelo: «Come faccio a diventare una donna libera?».rise era assai ridanciana, e avrei imparato poi, nei lunghi anni in cui ci saremmo frequentate, che dopo pranzo aggiungeva sempre una goccia di grappa nel caffè – e rispose: «Tu non lamentarti, non lamentarti mai». Un battesimo del fuoco.aveva traversato due secoli, era nata a Novara nel 1924 e da giovanissima era diventata staffetta partigianaformazione ...

