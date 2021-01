Diretta Sassari Cantù/ Streaming video tv: Dinamo largamente favorita (basket A1) (Di domenica 10 gennaio 2021) Diretta Sassari Cantù Streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1, squadre in campo al PalaSerradimigni. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)tv: orario e risultato live della partita valida per la 15^ giornata nel campionato diSerie A1, squadre in campo al PalaSerradimigni.

CentotrentunoC : #SerieD ? #GironeG Il #Sassari calcio Latte Dolce impegnato nella difficile trasferta contro il #Savoia 1908: seg… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Cantù Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari-Cantù #Serie… - NERDofARTS : RT @SardiniaTC2A: 'Dinamiche dell’artigianato e del craft design in Sardegna' con Giuliana Altea (Professore di Storia dell’Arte Contempor… - megabasket : Trasferta a Sassari per il Fila, con anticipo sabato alle 16.30 in diretta tv - lupebasket : Il Fila è già atterrato in Sardegna, ad attendere le Lupe c'è la sfida di #TechfindSerieA1 sul campo della… -