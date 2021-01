Covid, Speranza: 'Auspico l'ok dell'Ema al vaccino AstraZeneca per fine gennaio' (Di domenica 10 gennaio 2021) In merito al vaccino anti-Covid, il ministro della Salute, Roberto Speranza, si dice convinto che 'arriveremo a risultati altissimi senza imporne l'obbligatorietà'. Speranza auspica poi che 'l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) In merito alanti-, il ministroa Salute, Roberto, si dice convinto che 'arriveremo a risultati altissimi senza imporne l'obbligatorietà'.auspica poi che 'l'...

Agenzia_Ansa : #Covid, la proposta dell'Iss: scatta la zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti. Il governo sta anche valutan… - Agenzia_Ansa : #Covid, il #governo lavora alla nuova stretta. Rischio zona rossa per Veneto ed Emilia Romagna - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Epidemia in fase espansiva, servono maggiori restrizioni' #Covid - intornoAlTempo : RT @nonelarena: #nonelarena Francesco #Zambon (Oms) su #RanieriGuerra: 'Doveva informare lui il Ministro #Speranza'. @frazambon #Giletti #L… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'Auspico l'ok dell'Ema al vaccino AstraZeneca per fine gennaio' #Covid -