Concorsi pubblici: la bassa statura può essere motivo di esclusione? (Di domenica 10 gennaio 2021) Con una interessante ordinanza di quest’anno, la n. 7982 (qui il testo), la Corte di Cassazione chiarisce che se una procedura selettiva prevista dai Concorsi pubblici o dalle selezioni aziendali richiede tra i requisiti una statura minima, è necessario sempre valutare se il requisito in questione è davvero determinante ai fini delle mansioni da svolgere. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa ha statuito la Suprema Corte, a tutela dei diritti di coloro che intendono partecipare ad una selezione per accedere ad un nuovo lavoro. Se ti interessa saperne di più sulla recente sentenza della Cassazione relativa all’obbligo, gravante sui giovani disoccupati, di cercare un lavoro, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il principio accennato è interessante perché tutela uomini e donne indistintamente, contro ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 10 gennaio 2021) Con una interessante ordinanza di quest’anno, la n. 7982 (qui il testo), la Corte di Cassazione chiarisce che se una procedura selettiva prevista daio dalle selezioni aziendali richiede tra i requisiti unaminima, è necessario sempre valutare se il requisito in questione è davvero determinante ai fini delle mansioni da svolgere. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa ha statuito la Suprema Corte, a tutela dei diritti di coloro che intendono partecipare ad una selezione per accedere ad un nuovo lavoro. Se ti interessa saperne di più sulla recente sentenza della Cassazione relativa all’obbligo, gravante sui giovani disoccupati, di cercare un lavoro, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il principio accennato è interessante perché tutela uomini e donne indistintamente, contro ...

Sono state assunte a tempo pieno e indeterminato 13 persone a seguito dei concorsi pubblici per titoli ed esami indetti dall'ente. Si tratta di cinque collaboratori amministrativi, tre istruttori ...

