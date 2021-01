Ciclocross, Campionati Italiani 2021: Alice Maria Arzuffi conquista il tricolore. Tra le donne U23 trionfa Francesca Baroni, mentre tra le juniores esulta Lucia Bramati (Di domenica 10 gennaio 2021) Alice Maria Arzuffi mette fine a nove anni di regno di Eva Lechner e conquista il suo primo tricolore. La portacolori del team belga 777 ha vinto il campionato italiano 2021 di Ciclocross, nella categoria donne Elite, rendendosi protagonista di un magnifico assolo sul suggestivo tracciato di Lecce. Secondo posto per la due volte campionessa europea U23 Chiara Teocchi che ha preceduto la grande favorita Eva Lechner, la quale si è dovuta accontentare del bronzo, e un’ottima Rebecca Gariboldi. Arzuffi ha portato il suo attacco durante la seconda tornata e rapidamente ha fatto il vuoto, levandosi di ruota anche una Lechner che è andata in crisi nel tentativo di rispondere alla rivale. La bolzanina, in un primo momento, dopo essere stata ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021)mette fine a nove anni di regno di Eva Lechner eil suo primo. La portacolori del team belga 777 ha vinto il campionato italianodi, nella categoriaElite, rendendosi protagonista di un magnifico assolo sul suggestivo tracciato di Lecce. Secondo posto per la due volte campionessa europea U23 Chiara Teocchi che ha preceduto la grande favorita Eva Lechner, la quale si è dovuta accontentare del bronzo, e un’ottima Rebecca Gariboldi.ha portato il suo attacco durante la seconda tornata e rapidamente ha fatto il vuoto, levandosi di ruota anche una Lechner che è andata in crisi nel tentativo di rispondere alla rivale. La bolzanina, in un primo momento, dopo essere stata ...

