Ultime Notizie Roma del 09-01-2021 ore 09:10 (Di sabato 9 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura si torna sul covid-19 dell'istituto superiore di sanità di ieri sera il presidente brusaferro segnala che si registra un incremento della velocità di crescita i casi di covid e con un indice RT sopra uno in molte regioni che causa sovraccarichi per i servizi assistenziali secondo il monitoraggio sia in una fase delicata che può portare ad un rapido aumento nel numero di casi Se non verranno prese misure più stringenti il ministro speranza ha emesso una nuova ordinanza in vigore dal 10 al 15 gennaio per la quale passano in zona arancione Calabria emilia-Romagna Lombardia Sicilia e Veneto nelle Ultime 24 ore oltre 17 mila i nuovi casi di covid Ele Vittime sono 620 con 140000 tamponi effettuati il tasso di positività è del 12:30 %

