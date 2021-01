Ufficiale | Juwara torna al Bologna Il Boavista interrompe il prestito

(Di sabato 9 gennaio 2021) Musaal. L’attaccante gambiano classe 2001 lascia il Portogallo dopo sole 3 presenze con la maglia del. Con una nota pubblicata sul proprio sito, il club portoghese ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il giocatore per chiudere ilprima della naturale scadenza.così in Emilia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo tre partite finisce l’esperienza in Portogallo di Musa Juwara. In mattinata il Boavista ha comunicato di aver trovato l’accordo con il giocatore per terminare il prestito. Ecco il comunicato: “Il ...Musa Juwara rientra dal prestito al Boavista e fa ritorno al Bologna. L’esperienza di Musa Juwara al Boavista è durata solamente sei mesi. Il club portoghese, attraverso una no ...