Spaccio di droga | arrestati due pusher In manette anche un carrozziere

(Di sabato 9 gennaio 2021)dalla squadra mobile di Prato due. I due sono accusati di gestire un vasto giro di. Nell'operazione sono stati sequestrati qu asi 750 grammi di cocaina e 80mila euro in ...

newzit : #Camigliatello Silano. Spaccio di droga, #Carabinieri arrestano un 40enne - cschannel_news : Camigliatello Silano, spaccio di droga: arrestato 40enne - CosenzaChannel : I carabinieri della stazione di Camigliatello Silano hanno arrestato un 40enne del posto con l'accusa di detenzione… - NBCreteregione : SPACCIO DI DROGA IN PIAZZA DANTE A TRENTO. UN ARRESTO - - cagliaripad : Spaccio di droga, arrestato in fragranza un 26enne olbiese -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga

L'Unione Sarda.it

Catania - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato il 47enne catanese Salvatore Greco, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I mil ...Ancora a Qualiano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti Antonio Rucco, 22enne del posto già noto alle forze dell’o ...