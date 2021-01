“Non può farlo!”. Meghan Markle, la decisione diventa ufficiale. Ormai è troppo tardi (Di sabato 9 gennaio 2021) Meghan Markle, la decisione sembra essere presa. A diffondere la notizia il Daily Telegraph, che così informa tutti della rinuncia fatta dalla duchessa del Sussex. Infatti, dopo l’allontanamento dalla famiglia reale e il trasferimento in California, Meghan sembra aver rinunciato al piano di diventare cittadina del Regno Unito. Dopo l’accordo preso con Buckingham Palace e la nuova vita negli States, il progetto resta sospeso. Non il procedimento avviato per prendere possesso del passaporto blu, ma neanche i requisiti necessario allo scopo: Meghan sembra aver rinunciato al progetto di diventare cittadina britannica. Nello specifico il Daily Mail spiega “che la duchessa di Sussex ha perso la sua occasione”. Voci di corridoio correvano ancora prima di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 gennaio 2021), lasembra essere presa. A diffondere la notizia il Daily Telegraph, che così informa tutti della rinuncia fatta dalla duchessa del Sussex. Infatti, dopo l’allontanamento dalla famiglia reale e il trasferimento in California,sembra aver rinunciato al piano dire cittadina del Regno Unito. Dopo l’accordo preso con Buckingham Palace e la nuova vita negli States, il progetto resta sospeso. Non il procedimento avviato per prendere possesso del passaporto blu, ma neanche i requisiti necessario allo scopo:sembra aver rinunciato al progetto dire cittadina britannica. Nello specifico il Daily Mail spiega “che la duchessa di Sussex ha perso la sua occasione”. Voci di corridoio correvano ancora prima di ...

