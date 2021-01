Milan-Torino 2 a 0| Le parole e le interviste dei protagonisti (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Diavolo torna a vincere. Bastano due reti al Milan per mettere k.o il Torino. Prima Leao e poi un rigore di Kessie stendono i granata, che erano giunti consapevoli… L'articolo Milan-Torino 2 a 0 Le parole e le interviste dei protagonisti proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Diavolo torna a vincere. Bastano due reti alper mettere k.o il. Prima Leao e poi un rigore di Kessie stendono i granata, che erano giunti consapevoli… L'articolo2 a 0 Lee ledeiproviene da Meteoweek.com.

DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - AntoVitiello : Risposta importante del #Milan che torna a vincere e si rialza subito dopo la #Juve. #Torino regolato già nel primo… - SkySport : Milan, continua la ricerca di un centrocampista: contatti in corso per Meitè dal Torino - simonlebjames23 : RT @MilanInter241: #Tonali trauma contusivo di secondo grado al polpaccio sinistro (salta il Torino in Coppa Italia) #BrahimDiaz trauma con… - calciotoday_it : ???'#Ibrahimovic è in ripresa, Rafael #Leao non meritava il giallo' ???Stefano #Pioli parla in conferenza stampa al… -