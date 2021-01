L'incredibile gol del Cittadella come in Holly e Benji... (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Cittadella batte la Reggiana 2-0 nel match che si sarebbe dovuta giocare nella quinta giornata di campionato, (fu rimandata per i tanti casi di Covid in casa emiliana) ma la notizia di giornata è ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilbatte la Reggiana 2-0 nel match che si sarebbe dovuta giocare nella quinta giornata di campionato, (fu rimandata per i tanti casi di Covid in casa emiliana) ma la notizia di giornata è ...

CorSport : L'incredibile gol del #Cittadella come in #HollyeBenji... ?? - sportli26181512 : L'incredibile gol del Cittadella come in Holly e Benji...: Al minuto 64 del match Reggiana-Cittadella Alessio Vita… - Frigibaldo2 : RT @GliAutogol: Muriel continua nell'incredibile media di più gol segnati che minuti giocati #BeneventoAtalanta - flaviodelfante : La neve a Roma, Lucho in panchina, la doppietta di Borini e un gol incredibile di Bojan su assist di Piscitella.… - Fprime86 : RT @GliAutogol: Muriel continua nell'incredibile media di più gol segnati che minuti giocati #BeneventoAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : incredibile gol L'incredibile gol del Cittadella come in Holly e Benji... Corriere dello Sport.it L'incredibile gol del Cittadella come in Holly e Benji...

Al minuto 64 del match Reggiana-Cittadella Alessio Vita e Roberto Ogunseye sono protagonisti di un gol che ricorda il famoso tiro combinato di Holly e Tom ...

Muriel è sempre una sentenza, Freuler è ovunque, Gollini distratto sul gol di Sau

GOLLINI 5,5: Nell’area piccola il portiere deve farla da padrone. Su Sau non se la sente. TOLOI 6,5: Accompagna sempre, accorcia su Sau fino a ringhiare ...

Al minuto 64 del match Reggiana-Cittadella Alessio Vita e Roberto Ogunseye sono protagonisti di un gol che ricorda il famoso tiro combinato di Holly e Tom ...GOLLINI 5,5: Nell’area piccola il portiere deve farla da padrone. Su Sau non se la sente. TOLOI 6,5: Accompagna sempre, accorcia su Sau fino a ringhiare ...