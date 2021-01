Lady Diana, parla il suo amato cardiochirurgo Hasnat Khan per la prima volta dopo 20 anni: la sua verità (Di sabato 9 gennaio 2021) “Il mio matrimonio con Carlo è sempre stato troppo affollato“. Queste le parole che Lady Diana pronunciò in una delle interviste più note di sempre, rilasciata dall’allora Principessa a Martin Bashir della Bbc. Diana, dopo quelle parole, ebbe il divorzio da Carlo e fu allontanata dalla famiglia Reale. Oggi però proprio quelle parole vengono messe in discussione, tanto che la stessa Bbc ha aperto un’indagine. Il motivo? Diana sarebbe stata manipolata. Una versione della quale non è convito solo il principe William ma anche Hasnat Khan, il cardiochirurgo considerato il grande amore di Diana. Quel dottore timido e schivo che non ha mai voluto niente a che fare con la stampa e che oggi al Daily Mail dice: “Mi ha telefonato (una conoscenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) “Il mio matrimonio con Carlo è sempre stato troppo affollato“. Queste le parole chepronunciò in una delle interviste più note di sempre, rilasciata dall’allora Principessa a Martin Bashir della Bbc.quelle parole, ebbe il divorzio da Carlo e fu allontanata dalla famiglia Reale. Oggi però proprio quelle parole vengono messe in discussione, tanto che la stessa Bbc ha aperto un’indagine. Il motivo?sarebbe stata manipolata. Una versione della quale non è convito solo il principe William ma anche, ilconsiderato il grande amore di. Quel dottore timido e schivo che non ha mai voluto niente a che fare con la stampa e che oggi al Daily Mail dice: “Mi ha telefonato (una conoscenza ...

