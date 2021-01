Joan Baez, compie 80 anni la voce della protesta in Vietnam (Di domenica 10 gennaio 2021) Joan Baez compie oggi 80 anni. Cantautrice folk americana, combattente, musicista e pittrice per continuare la sua opera di contestazione e impegno civile. Festeggerà con una mostra di quadri da protagonista in California. In piena pandemia, Joan aveva dedicato all'Italia la sua versione di "Un Mondo d'Amore" di Gianni Morandi.Padre di origine messicana, fisico e professore a MIT, madre scozzese, Joan aveva mosso i primi passi in musica alla fine degli anni 50 ad Harvard Square. Bob Dylan, con il quale ebbe una tormentata relazione sentimentale, la prese sotto la sua protezione. Un impegno civile che le fece prestare la sua voce a brani ormai mitologici che hanno accompagnato le proteste contro il razzismo e la guerra del ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 gennaio 2021)oggi 80. Cantautrice folk americana, combattente, musicista e pittrice per continuare la sua opera di contestazione e impegno civile. Festeggerà con una mostra di quadri da protagonista in California. In piena pandemia,aveva dedicato all'Italia la sua versione di "Un Mondo d'Amore" di GiMorandi.Padre di origine messicana, fisico e professore a MIT, madre scozzese,aveva mosso i primi passi in musica alla fine degli50 ad Harvard Square. Bob Dylan, con il quale ebbe una tormentata relazione sentimentale, la prese sotto la sua protezione. Un impegno civile che le fece prestare la suaa brani ormai mitologici che hanno accompagnato le proteste contro il razzismo e la guerra del ...

