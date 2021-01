Indonesia, caduto in mare un aereo partito da Giakarta: a bordo c'erano 62 persone | Trovati rottami in acqua (Di sabato 9 gennaio 2021) Un Boeing 737 di Sriwijaya Air è caduto in mare poco dopo il decollo da Giakarta . Lo hanno confermato fonti della guardia costiera alle tv locali. Sul volo, che avrebbe dovuto raggiungere la città ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) Un Boeing 737 di Sriwijaya Air èinpoco dopo il decollo da. Lo hanno confermato fonti della guardia costiera alle tv locali. Sul volo, che avrebbe dovuto raggiungere la città ...

