Il paradiso può attendere ma speriamo nel miracolo (Di sabato 9 gennaio 2021) L'orgoglio di un'Italia che però non riesce a tirar fuori gli attributi e dire come stanno le cose sul Covid. Ci va giù duro Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità: 'C'è un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 9 gennaio 2021) L'orgoglio di un'Italia che però non riesce a tirar fuori gli attributi e dire come stanno le cose sul Covid. Ci va giù duro Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità: 'C'è un ...

LaGazzettaWeb : Il paradiso può attendere ma speriamo nel miracolo - DanielaG3000 : @mariaco88414922 Perché per rincorrere i suoi sogni significa inevitabilmente staccarsi da quello che dice di aver… - Gio53272615 : @HuffPostItalia Fesserie ! Se era un uomo non c'erano santi in paradiso vero! Una donna può commetere qualsiasi e r… - mirko_paradiso : Trump sospeso da Twitter, FB, IG, Snapchat. Su Tik Tok non può andarci per i suoi trascorsi, gli rimangono solament… - andreascaglio : @elevisconti penso che si debba dividere il ragionamento. sul primo vale il paradiso di Popper, non si può essere t… -