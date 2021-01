Il 2021 inizia subito in salita per la Municipale di Faenza: inseguito anziano in auto contromano sulla via Emilia (Di sabato 9 gennaio 2021) Ad appena otto giorni dall'inizio dell'anno sono stati esattamente 100 il numero di persone e mezzi controllati in questo 2021, particolare attenzione allo spaccio al Parco Mita Leggi su ravennatoday (Di sabato 9 gennaio 2021) Ad appena otto giorni dall'inizio dell'anno sono stati esattamente 100 il numero di persone e mezzi controllati in questo, particolare attenzione allo spaccio al Parco Mita

trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - CottarelliCPI : Finito il 2020, l’anno orribile!!! Inizia il 2021, anno nuovo, vita nuova, cambia tutto, con tante speranze. Poi ti… - Eurosport_IT : Milano resiste al parziale del Real Madrid e sbanca il Wizink Center dopo 16 anni: il 2021 inizia col botto per l’… - Diamante23 : RT @CottarelliCPI: Finito il 2020, l’anno orribile!!! Inizia il 2021, anno nuovo, vita nuova, cambia tutto, con tante speranze. Poi ti trov… - lovealwayscomes : RT @trash_italiano: 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 inizia Nuovo switch off 2021 digitale terrestre: quando inizia e cosa cambia / VIDEO IL GIORNO Covid, ancora un morto ad Alba a inizio anno: sono 126 i positivi di cui 17 ricoverati

CUNEO CRONACA - Ad Alba, in provincia di Cuneo, i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 126, di cui 17 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 30. I g ...

Arrivano i ristori di Natale. E già si pensa a un nuovo decreto

ROMA. Arrivano i ristori di Natale, quelli finalizzati ad aiutare bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie e le categorie penalizzate dalle chiusure imposte dal Covid. Ma già si pensa al nuovo decreto-s ...

CUNEO CRONACA - Ad Alba, in provincia di Cuneo, i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 126, di cui 17 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 30. I g ...ROMA. Arrivano i ristori di Natale, quelli finalizzati ad aiutare bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie e le categorie penalizzate dalle chiusure imposte dal Covid. Ma già si pensa al nuovo decreto-s ...