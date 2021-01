Gravina si ricandida alla Figc “Un 4-3-3 per il rilancio” (Di sabato 9 gennaio 2021) Gabriele Gravina ha depositato la candidatura alla presidenza della Federcalcio. Il numero uno uscente, in carica da fine 2018 e a caccia del secondo mandato, ha ricevuto il sostegno ufficiale di Serie A, Serie B, Lega Pro, Assoallenatori e Assocalciatori per il suo programma di 128 pagine dal titolo “La partita per il futuro”. “Giocheremo con un modulo offensivo e tutto votato all’attacco, il mio 4-3-3 per il rilancio del calcio italiano”. spf/gm su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) Gabrieleha depositato la candidaturapresidenza della Federcalcio. Il numero uno uscente, in carica da fine 2018 e a caccia del secondo mandato, ha ricevuto il sostegno ufficiale di Serie A, Serie B, Lega Pro, Assoallenatori e Assocalciatori per il suo programma di 128 pagine dal titolo “La partita per il futuro”. “Giocheremo con un modulo offensivo e tutto votato all’attacco, il mio 4-3-3 per ildel calcio italiano”. spf/gm su Il Corriere della Città.

