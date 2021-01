Due incidenti in autostrada tra Uboldo e Origgio | feriti anche due giovanissimi

(Di sabato 9 gennaio 2021) Duestradali gravi nel giro di poche ore ieri, venerdì 8 gennaio, sull’Milano-Como nel tratto tra. Il primo incidente si è verificato verso le 14,30. Per cause in fase di accertamento un’autovettura e un automezzo pesante si sono scontrati. Nell’impatto l’auto si è ribaltata sulla sede stradale. I vigili del td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Cronache Maceratesi

Due incidenti stradali, nelle ultime ore in provincia di Agrigento. Ancora uno scontro sulla strada statale 115, in territorio di Licata. Teatro del sinistro la zona antistante il "Sombrero". Nello sc ...