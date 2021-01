Donald Trump zittito su Twitter | abbiamo un problema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) L’atto compiuto da, sospendere l’account del Presidente degli Stati Uniti uscente, è una vera e propria censura che cambia radicalmente la storia di Internet per come l’avevamo conosciuto fino a ora. In questo momento la comunità dideve fare a meno diJ., 88 milioni di follower in tutto il mondo: #Banned è in cima alle discussioni da questa notte in Italia, le prime luci del giorno negli Stati Uniti. Non è retorica ma fatemelo dire è un giorno triste per l’America, per la libertà di pensiero, per la democrazia, per la specie umana, per Internet tutta. Un punto di non ritorno pericoloso, non c’è niente di buono nella scelta fatta dae quella che si appresta a fare anche Facebook.parla di “social di sinistra” ma sarebbe ...