Covid-19, a San Nicola Manfredi screening di massa gratuito: modalità drive-in (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – screening di massa in modalità drive-in a San Nicola Manfredi. L’attività di screening è aperto anche a tutto il personale scolastico, agli alunni (ed i relativi familiari conviventi) dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani” di Iannassi e San Nicola Manfredi, con l’ esecuzione di test antigenico rapido da tampone nasale. Chiunque sia interessato – si legge nella nota – deve richiedere la prenotazione inviando il modulo debitamente compilato a mezzo posta certificata all’indirizzo mail sanNicolaManfredi@virgilio.it oppure consegnarlo a mano all’Ufficio Polizia Municipale. Il test E’ COMPLETAMENTE ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) –diin-in a San. L’attività diè aperto anche a tutto il personale scolastico, agli alunni (ed i relativi familiari conviventi) dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani” di Iannassi e San, con l’ esecuzione di test antigenico rapido da tampone nasale. Chiunque sia interessato – si legge nella nota – deve richiedere la prenotazione inviando il modulo debitamente compilato a mezzo posta certificata all’indirizzo mail san@virgilio.it oppure consegnarlo a mano all’Ufficio Polizia Municipale. Il test E’ COMPLETAMENTE ...

SkyTG24 : Covid Milano, all'ospedale San Paolo supereroi visitano bimbi ricoverati - ksatnews : City of San Antonio to convert Alamodome into mass, no-cost COVID-19 vaccination site - virginiaraggi : Mai come oggi fare rete è fondamentale. I tamponi fatti a persone senza dimora nell’ambulatorio sotto al colonnato… - Centotorri : #100torri Covid, allarme contagi: salgono a Chieri, Nichelino, Moncalieri, Beinasco, Rivoli, San Mauro, Collegno, C… - TV7Benevento : IL COVID FA ALTRE QUATTRO VITTIME . 45 I POSITIVI RICOVERATI AL SAN PIO... -