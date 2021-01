Conte | Renzi e i partiti di governo | corsa sul nuovo Recovery per scongiurare la crisi

(Di sabato 9 gennaio 2021) L’ultimo appello dialla coesione del, le condizioni di, l’estremo tentativo di mediazione del Pd, l’arroccamento del M5S a difesa dei suoi ministri, la deadline del Consiglio dei ministri suldi inizio settimana: la mappa delle forze in campo e dei loro obiettivi per capire come andrà a finire il risiko da cui dipende la sopravvivenza del

VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - ilriformista : Pd, Leu e M5s hanno deciso di blindare @GiuseppeConteIT . E di spingere Italia viva nell’angolo. La mossa finale ad… - ConcasRita : RT @soniabetz1: Leggendo l'articolo io credo che stia impazzendo, Conte al contrario di lui lavora eccome insieme alla squadra e chi tenta… - TwittGiorgio : Renzi a Conte: 'Non c'è più tempo' ....BASTA FUFFA!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Renzi

Che cosa ha detto e non ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al Corriere della Sera, sul Recovery Plan e non solo ..."Più che farlo cadere, vorrei vederlo muovere. Il governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti, dalle infrastrutture ai soldi per la sanità.