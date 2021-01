Conte ha offerto un incarico all’ex 5stelle Grassi? Chigi smentisce | il senatore conferma

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 gennaio 2021) Un incontro col premier Giuseppeche gli offre un. Lo racconta Ugoin un'intervista su Repubblica firmata da Carmelo Lopapa.leghista ex Cinque stelle, racconta che ha subito declinato l'offerta ma che a Palazzoci fu un po' di gelo. "Mi ha guardato in faccia e mi ha detto: Ugo, voglio entrare subito nel cuore del nostro incontro - raccontaa Lopapa - E ti voglio chiedere: vuoi qualche?". Illeghista ha risposto di non cercare incarichi: "Ho immediatamente replicato: Giuseppe ti ringrazio - prosegue nell'intervista di Repubblica - ma io non voglio alcun, non ne sto cercando. Voglio un progetto politico, non poltrone, sto lavorando a quello". ...