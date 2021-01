Chi è Owen Wilson | vita privata e carriera della Star di Hollywood

Leggi su urbanpost

(Di sabato 9 gennaio 2021)è un’attore Americano noto per il suo umorismo sottile e per i ruoli stravaganti in film come I Tenenbaum e Vizio di Forma. Stasera lo vedremo su Canale 20 di Mediaset con un grande classicocommedia di, Due Single a Nozze con Vince Vaughn. Biografia e curiosità sulla. >> Bradley Cooper:e origini Italianenei primi anni L’attoreCunninghamè nato il 18 novembre 1968 a Dallas, in Texas, figlio di un fotografo e di un dirigente pubblicitario. Conosciuto ora per i suoi personaggi comici morbidi e sottomessi e il suo naso storto,è cresciuto insieme ...