Barbara D’Urso, brutta notizia in arrivo: lo abbiamo appena saputo, clamoroso colpo di scena (Di sabato 9 gennaio 2021) Barbara D’Urso, brutta notizia in arrivo per la famosa conduttrice e il suo tanto caro ed affezionato pubblico: clamoroso colpo di scena. Senza alcun dubbio, si tratta di un grandissimo colpo di scena. Proprio qualche istante fa, abbiamo appreso una brutta notizia che riguarda Barbara D’Urso. E, purtroppo, le sue trasmissioni. Sappiamo benissimo che, così L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 9 gennaio 2021)inper la famosa conduttrice e il suo tanto caro ed affezionato pubblico:di. Senza alcun dubbio, si tratta di un grandissimodi. Proprio qualche istante fa,appreso unache riguarda. E, purtroppo, le sue trasmissioni. Sappiamo benissimo che, così L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Sofia17324238 : @MonelloUn Scusami mi correggo Baila condotto da Barbara D'Urso ha vinto con Costantino cmq ha fatto molte più cose… - _polpoasmatico : @Inmyplac3 sì, ma tu poi mi porti da barbara d'urso - BeansFrancesca : RT @alovelyclown: ?????? Barbara d’Urso parlerà dei voti brasiliani a Live invitando in studio anche Paola Di Benedetto ?????? #TZVIP https://t.c… - miginix_ : una piacevole sorpresa sapere che #iostoconsalvini è una presa per il culo. Un pò come Barbara D’Urso che vuole sc… - annalaura_tola : Il visconte dimezzato Sgarbi oggi è nella sua versione buona a #leparole di Gramellini. Domani o dopo vedremo la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero