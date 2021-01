Ultime Notizie Roma del 08-01-2021 ore 15:10 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 8 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno politica in primo piano la riunione del premier e Giuseppe conte con i capi delegazione convocata per questa sera alle 18 sul recovery Plan è stata allargata anche a due delegati per ognuno dei partiti di maggioranza insieme a Dario Francesca buonafede Teresa Bellanova e Roberto Speranza ci saranno i due esponenti di ciascun partito delegati a seguire il piano alla riunione dovrebbero prendere parte anche i ministri Gualtieri Patronelli Amendola e prudenza al Sottosegretario ultimatum di Bella Nova già oggi ci devono essere dei segnali molto chiari che Letizia Moratti Sara vicepresidente e assessore al Welfare nella nuova giunta della Lombardia lo ha detto il governatore fontana in Giunta anche due deputati della Lega all’ex Ministro per la famiglia Alessandra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 8 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno politica in primo piano la riunione del premier e Giuseppe conte con i capi delegazione convocata per questa sera alle 18 sul recovery Plan è stata allargata anche a due delegati per ognuno dei partiti di maggioranza insieme a Dario Francesca buonafede Teresa Bellanova e Roberto Speranza ci saranno i due esponenti di ciascun partito delegati a seguire il piano alla riunione dovrebbero prendere parte anche i ministri Gualtieri Patronelli Amendola e prudenza al Sottosegretario ultimatum di Bella Nova già oggi ci devono essere dei segnali molto chiari che Letizia Moratti Sara vicepresidente e assessore al Welfare nella nuova giunta della Lombardia lo ha detto il governatore fontana in Giunta anche due deputati della Lega all’ex Ministro per la famiglia Alessandra ...

fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - enpaonlus : Cani e gatti vietati negli immobili del Vaticano: lo dice il regolamento condominiale (ancora) in vigore… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. La Città Metropolitana, in arrivo prima tranche di finanziamento da 100mila eu… - PianetaMilan : #Milan, continua l'aggiornamento dei tecnici dell'Academy - #ACMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Covid in Puglia, altri 1349 contagi: nel Salento 120 nuovi positivi

Aggiornati i numeri quotidiani del bollettino regionale: preoccupazione nel Salento per i dati di alcuni paesi ...

Controcultura: è morto Jim Haynes, uno dei leader dell'underground anni '60

Londra, 8 gen. - (Adnkronos) - Titolare della prima libreria di soli volumi tascabili, paladino delle battaglie contro la censura artistica, creatore ...

Aggiornati i numeri quotidiani del bollettino regionale: preoccupazione nel Salento per i dati di alcuni paesi ...Londra, 8 gen. - (Adnkronos) - Titolare della prima libreria di soli volumi tascabili, paladino delle battaglie contro la censura artistica, creatore ...