Tutti i programmi di successo vogliono Tommaso Zorzi? Il web impazza

Leggi su instanews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) A quanto pareha fatto colpo nel cuore anche dei conduttori e produttori deitelevisivi del piccolo schermo, oltre che dei fan. Diciamocela tutta,lo amiamo un po’noi fan della casa più chiacchierata d’Italia. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello non c’è stata una volta sola in cui non abbiamo cercato di amarlo lo stesso. Naturalmente, escludiamo la volta in cui ha nominato Stefania Orlando. In quel caso il popolo del web, sempre attento alle dinamiche della casa, ha completamente condannato il gesto del peperino influencer. Naturalmente la “pace fatta” fra i due tempo dopo ci ha scaldato il cuore quasi quanto il saluto al suo amico molto speciale Francesco Oppini che a Live non è la d’Urso condivise un ricordo ...