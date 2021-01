Tutte le novità sul revival di The Office (Di venerdì 8 gennaio 2021) Già remake dell’omonima serie britannica creata da Ricky Gervais, la versione americana di The Office è stata di sicuro una delle comedy cult degli anni 2000, grazie anche ai protagonisti, gli attori Steve Carell, John Krasinski, Rashida Jones, Mindy Kaling ed Ellie Kemper, che poi hanno tutti avuto parecchia popolarità e altrettanti ingaggi. A distanza di sette anni dall’ultimo episodio andato in onda negli Stati Uniti, la serie è ancora tra le più gettonate nel suo genere e di recente, sempre dall’altra parte dell’oceano, è stata oggetto di una delle più agguerrite battaglie per l’acquisizione dei diritti: dopo essere stata per anni tra i titoli più visti su Netflix, il 31 dicembre è passata a Peacock, lo streaming di Nbc Universal che l’aveva prodotta dal principio (in Italia, invece, le nove stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video). Il ritorno alla famiglia ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) Già remake dell’omonima serie britannica creata da Ricky Gervais, la versione americana di Theè stata di sicuro una delle comedy cult degli anni 2000, grazie anche ai protagonisti, gli attori Steve Carell, John Krasinski, Rashida Jones, Mindy Kaling ed Ellie Kemper, che poi hanno tutti avuto parecchia popolarità e altrettanti ingaggi. A distanza di sette anni dall’ultimo episodio andato in onda negli Stati Uniti, la serie è ancora tra le più gettonate nel suo genere e di recente, sempre dall’altra parte dell’oceano, è stata oggetto di una delle più agguerrite battaglie per l’acquisizione dei diritti: dopo essere stata per anni tra i titoli più visti su Netflix, il 31 dicembre è passata a Peacock, lo streaming di Nbc Universal che l’aveva prodotta dal principio (in Italia, invece, le nove stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video). Il ritorno alla famiglia ...

