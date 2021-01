Tabellone Atp Antalya 2021: Berrettini numero 1, c’è Fognini (Di venerdì 8 gennaio 2021) Al via il torneo Atp di Antalya 2021, ecco di seguito il Tabellone. Presenti quattro italiani: il numero uno del seeding Matteo Berrettini, Fabio Fognini (testa di serie numero 3), Stefano Travaglia e Andrea Arnaboldi. Berrettini se la vedrà al primo turno con la wild card Kirkin, mentre Fognini attende un qualificato. Percorso complicato per gli altri due italiani, visto che Arnaboldi parte contro Basilashvili e Travaglia affronta Kecmanovic. (1) Berrettini vs (WC) Kirkin Djere vs (Q) Kuzmanov Lamasine b. Gerasimov 7-6(6) 6-2 (8) Bublik b. Caruso 6-3 6-3 (3) Fognini vs (Q) Vrbensky Chardy vs Albot (Q) Molcan vs Grenier (5) Struff b. (Q) Kotov 6-4 6-3 (6) Basilashvili b. Arnaboldi 4-6 7-5 6-1 (WC) ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Al via il torneo Atp di, ecco di seguito il. Presenti quattro italiani: iluno del seeding Matteo, Fabio(testa di serie3), Stefano Travaglia e Andrea Arnaboldi.se la vedrà al primo turno con la wild card Kirkin, mentreattende un qualificato. Percorso complicato per gli altri due italiani, visto che Arnaboldi parte contro Basilashvili e Travaglia affronta Kecmanovic. (1)vs (WC) Kirkin Djere vs (Q) Kuzmanov Lamasine b. Gerasimov 7-6(6) 6-2 (8) Bublik b. Caruso 6-3 6-3 (3)vs (Q) Vrbensky Chardy vs Albot (Q) Molcan vs Grenier (5) Struff b. (Q) Kotov 6-4 6-3 (6) Basilashvili b. Arnaboldi 4-6 7-5 6-1 (WC) ...

