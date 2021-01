Strage di Viareggio senza colpevoli: omicidi colposi prescritti. Parenti delle vittime in lacrime (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – La Cassazione ha dichiarato prescritti gli omicidi colposi per la Strage di Viareggio, disastro ferroviario del giugno 2009 in cui morirono 32 persone nel deragliamento di un treno in stazione. La decisione della Cassazione è arrivata a seguito dell’esclusione dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro e ha rinviato alla corte d’Appello di Firenze la riapertura dell’appello bis, anche per Mauro Moretti, ex Ad di Fs e Rfi. I Parenti delle vittime sono scoppiati a piangere non appena hanno ricevuto la notizia del verdetto della Cassazione. Strage di Viareggio, l’amarezza dei familiari “Siamo fortemente amareggiati”, afferma Marco Piagentini, rimasto gravemente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – La Cassazione ha dichiaratogliper ladi, disastro ferroviario del giugno 2009 in cui morirono 32 persone nel deragliamento di un treno in stazione. La decisione della Cassazione è arrivata a seguito dell’esclusione dell’aggravante della violazionenorme sulla sicurezza nel lavoro e ha rinviato alla corte d’Appello di Firenze la riapertura dell’appello bis, anche per Mauro Moretti, ex Ad di Fs e Rfi. Isono scoppiati a piangere non appena hanno ricevuto la notizia del verdetto della Cassazione.di, l’amarezza dei familiari “Siamo fortemente amareggiati”, afferma Marco Piagentini, rimasto gravemente ...

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - petergomezblog : La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis… - matteosalvinimi : Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza… - sole24ore : Strage Viareggio: cade aggravante, prescritti gli omicidi colposi - FranchiniGiuse1 : @mgmaglie sono incazzato nero leggendo le notizie dell’ultima ora annullato il processo della strage di Viareggio,… -