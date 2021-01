Solange, dopo la morte l’incredibile messaggio dall’aldilà del sensitivo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Da poche ore è arrivata la brutta notizia della scomparsa di Solange, il sensitivo celebre anche in tv: un messaggio su Instagram dopo la morte Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. Poche ore fa è arrivata la terribile notizia della scomparsa del sensitivo noto in tv, Paolo Bucinelli, conosciuto come Solange, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Da poche ore è arrivata la brutta notizia della scomparsa di, ilcelebre anche in tv: unsu InstagramlaIl 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. Poche ore fa è arrivata la terribile notizia della scomparsa delnoto in tv, Paolo Bucinelli, conosciuto come, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Solange, il messaggio comparso dopo la morte: da non crederci - skyhome86 : RT @cappi_matti: Madonna ragazzi però che brutto. Morire da soli ed essere trovati dopo giorni. Che tristezza. Povero. - Djesybig : RT @alwaysdag: Che storia #Solange rabbrividisco al pensiero di morire ed essere trovato giorni dopo - annaros70527446 : #Solange povero Solange, nato in un secolo sbagliato, è stato quasi ridicolizzato , fosse nato qualche anno dopo… - annaros70527446 : @GF_diretta povero Solange, nato in un secolo sbagliato, è stato quasi ridicolizzato , fosse nato qualche anno do… -