Settimana di prevenzione del cancro alla cervice (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dal 18 al 24 gennaio è la Settimana della prevenzione del cancro alla cervice uterina. Obiettivo della campagna #smearforsmear è quello di rendere consapevoli tutte le donne dell’importanza della prevenzione. Simbolo cruciale della campagna, delle labbra dal rossetto sbavato (“smear”, in inglese, significa proprio “sbavatura”). La campagna ha come obiettivo la sensibilizzazione delle donne sull’argomento, aiutandole a fare prevenzione. Il cancro alla cervice uterina è molto diffuso a facilmente curabile se preso in tempo. A tal proposito è dunque indispensabile eseguire gli screening annuali, come il pap test; sottoporsi a un controllo immediato se si hanno sintomi sospetti quali dolore o sanguinamento ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dal 18 al 24 gennaio è ladelladeluterina. Obiettivo della campagna #smearforsmear è quello di rendere consapevoli tutte le donne dell’importanza della. Simbolo cruciale della campagna, delle labbra dal rossetto sbavato (“smear”, in inglese, significa proprio “sbavatura”). La campagna ha come obiettivo la sensibilizzazione delle donne sull’argomento, aiutandole a fare. Iluterina è molto diffuso a facilmente curabile se preso in tempo. A tal proposito è dunque indispensabile eseguire gli screening annuali, come il pap test; sottoporsi a un controllo immediato se si hanno sintomi sospetti quali dolore o sanguinamento ...

QuotidianPost : Settimana di prevenzione del cancro alla cervice - TVMR_CNMR : Acido Folico, il primo regalo da fare a tuo figlio! Si celebra dal 6 al 12 gennaio la Settimana Mondiale della Sens… - neuropsico_news : SAVE THE DATE Nella settimana 22-26 febbraio 2021 si svolgerà online il IV Corso “PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUT… - larisposta_42 : @pietromichi @g_dimarzo @DiegoDeLucaTwit @FrancescoOrdine Io sì. Tu no. I tempi di incubazione sono di circa una se… - ANTONINORABOTTI : @milena131168 l'esagerazione non mai troppa per la prevenzione si parla di vite, e anche di molte uscite per la san… -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana prevenzione Settimana della prevenzione del cancro della cervice uterina Paginemediche Vaccini, personale Asur: 1200 vaccinati entro domenica. Poi toccherà al personale delle residenze anziani

Stanno procedendo, come da calendario, le somministrazioni della prima dose di vaccino al personale Asur che ha fornito la propria adesione e che saranno eseguite anche nelle gior ...

3013 persone vaccinate in provincia. La prossima settimana anche agli ultra ottantenni

Prosegue la campagna vaccinale dell'Asp di Ragusa seguendo le indicazioni del piano strategico nazionale e regionale della vaccinazione ...

Stanno procedendo, come da calendario, le somministrazioni della prima dose di vaccino al personale Asur che ha fornito la propria adesione e che saranno eseguite anche nelle gior ...Prosegue la campagna vaccinale dell'Asp di Ragusa seguendo le indicazioni del piano strategico nazionale e regionale della vaccinazione ...