Scuola, nel Lazio si continua con la didattica a distanza: 'Almeno fino al 18 gennaio' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel Lazio le scuole superiori non riaprono: le lezioni continueranno ad essere a distanza Almeno fino al 18 gennaio. Il Governatore Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nelle scuole superiori non riaprono: le lezioni continueranno ad essere aal 18. Il Governatore Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da ...

