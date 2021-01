Sasso Lega | “Patetico teatrino | PD e M5S litigano | la comunità scolastica soffre”

LegaSalvini : Rossano #Sasso (Lega): 'Azzolina, hai fallito. Prendine atto, e libera la Scuola!' - piergiuseppe36 : RT @LegaSalvini: Rossano #Sasso (Lega): 'Azzolina, hai fallito. Prendine atto, e libera la Scuola!' - TerlizziGerard3 : RT @LegaSalvini: Rossano #Sasso (Lega): 'Azzolina, hai fallito. Prendine atto, e libera la Scuola!' - TerlizziGerard3 : RT @Noiconsalvini: Rossano #Sasso (Lega): 'Azzolina, hai fallito. Prendine atto, e libera la Scuola!' - TonusAldo : RT @LegaSalvini: Rossano #Sasso (Lega): 'Azzolina, hai fallito. Prendine atto, e libera la Scuola!' -

Ultime Notizie dalla rete : Sasso Lega

Orizzonte Scuola

"Un pezzo del nostro cuore è volato via con te, ci mancherai tantissimo Pina Sasso adesso ci hai lasciato da sole e ti prego dacci la forza di poter ..."Il 7 Gennaio non è stato purtroppo il giorno della felicità per gli studenti, il giorno del ritorno alla normalità, il giorno del ritorno a scuola. Il Ministro Azzolina lo aveva garantito da settiman ...