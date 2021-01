Reggiana | Alvini verso il Cittadella: “Non dobbiamo ingigantire i problemi” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tecnico della Reggiana confida in una risposta del gruppo al momento negativo. Alvini perde sette giocatori per infortunio, ma non cerca alibi in vista di una gara difficile. Massimiliano… L'articolo Reggiana Alvini verso il Cittadella: “Non dobbiamo ingigantire i problemi” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tecnico dellaconfida in una risposta del gruppo al momento negativo.perde sette giocatori per infortunio, ma non cerca alibi in vista di una gara difficile. Massimiliano… L'articoloil: “Non” proviene da Meteoweek.com.

