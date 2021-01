Recovery plan, tensione al vertice di maggioranza: i renziani chiedono Ponte sullo stretto e Mes. Pd: basta paletti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella riunione di Conte e dei ministri Gualtieri e Amendola con i capidelegazione sono riemerse le divergenze con Italia Viva Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella riunione di Conte e dei ministri Gualtieri e Amendola con i capidelegazione sono riemerse le divergenze con Italia Viva

matteorenzi : Le veline di Palazzo dicono che Italia Viva 'tiene in ostaggio il Recovery plan'. Santa pazienza! Ribadiamolo: il R… - TeresaBellanova : Per tenere in ostaggio un Paese con un documento, come dicono le veline di palazzo sulla riunione di maggioranza, i… - lauraboldrini : Abbiamo due sfide da vincere: la campagna di vaccinazione e il buon utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Non è i… - giulianomanzi : @TeresaBellanova In attesa del documento sul recovery plan...sarebbe bello poter leggere (anche in sintesi) tutto c… - pojetti : Sto dividendo in due il popolo che passa in tv. Chi dice recovery plAn e chi fa finta di sapere l’inglese e dice pl… -